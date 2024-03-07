Фигуристку Валиеву исключили из состава сборной России

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фигуристка Камила Валиева была исключена из состава сборной России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — сказал Коган.