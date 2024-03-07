Назначение Рютте на пост генсека НАТО станет компромиссом между ФРГ и Прибалтикой — FT

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО станет компромиссом между Германией, не желающей сильнее обострять отношения с РФ, и прибалтийскими странами, придерживающимися более жесткой позиции. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Financial Times Саймон Купер.

По его словам, западные державы опасаются назначать на пост генсека НАТО представителя Восточной Европы, который «может оказаться слишком воинственным по отношению к России». Как отметил Купер, Рютте, который возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года, всегда умел находить точки соприкосновения с политиками самых разных взглядов, что позволяло ему формировать различные коалиции, чтобы оставаться у власти.

Журналист подчеркнул, что эти навыки потребуются Рютте и в случае назначения на пост генсека НАТО, где ему придется иметь дело с «вегетарианцами-немцами» и восточноевропейскими политиками, которые предлагают атаковать РФ уже сейчас.

Газета Welt am Sonntag ранее проинформировала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза, что Рютте является фаворитом среди претендентов на пост генсека альянса, а его поддержка растет. СМИ сообщали, что кандидатуру Рютте поддерживают Великобритания, Германия, США и Франция. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 5 марта заявил, что Будапешт не поддержит избрание Рютте на пост генсека НАТО, поскольку ранее он предлагал исключить Венгрию из ЕС.