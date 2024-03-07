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НОВОСТИ

Швеция стала членом НАТО

20:40 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция вступила в НАТО. Об этом сообщила правительственная канцелярия королевства.

«Незадолго до 17:30 по шведскому времени (19:30 мск — прим. ТАСС) премьер-министр Ульф Кристерссон передал документ о присоединении Швеции правительству США, которое является так называемым депозитарием Североатлантического договора. Таким образом, Швеция стала членом НАТО», — отмечается в заявлении.

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