Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Об этом сообщил МИД Украины.

«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорится в сообщении дипведомства.