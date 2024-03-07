Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию якобы в попытке совершить госпереворот в республике. Об этом говорится в ее заявлении по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, опубликованном пресс-службой президента Молдавии.

В заявлении указывается, что якобы «Москва пытается контролировать» Молдавию с помощью энергетического шантажа, поддержки протестов, кампаний по дезинформации «и даже попыток государственного переворота». В заявлении выражается благодарность Макрону за поддержку действующего правительства Молдавии, а также оказание финансовой и военной помощи.