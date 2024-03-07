США заявляли, что «Северных потоков» может не стать, и их нет — Госдеп

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты предупреждали, что российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может не стать, и их больше нет. С таким заявлением выступил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на пост координатора санкционной политики Госдепартамента США Эрик Вудхаус, комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции (СВО) России на Украине и «Северных потоков».

«Когда Россия начала это вторжение (СВО — прим. ТАСС), они (россияне — прим. ТАСС) уже услышали от президента [Байдена], стоявшего бок о бок с германским канцлером [Олафом] Шольцем, что „Северного потока“ не будет, если Россия осуществит вторжение. И канцлер Шольц заявил, что нет разногласий…» — сказал американский дипломат, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Вудхауса прервал на полуслове сенатор Тед Круз (республиканец, от штата Техас), с подачи которого и началось обсуждение темы. «Это сработало?» — спросил у сотрудника внешнеполитического ведомства США законодатель. «Ну, „Северного потока“ больше нет», — ответил Вудхаус.

«Вы берете ответственность за это?» — поинтересовался Круз. «Нет», — заявил на это Вудхаус. «Создадите новость, если говорите именно это», — добавил сенатор. Дипломат вторично дал отрицательный ответ. Круз при этом утверждал, что «плохая работа [США] с санкциями также привела к войне на Украине».