Польша не планирует направлять военных на Украину - глава Минобороны

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не намерена направлять своих военных на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.



«Войска польского не будет на Украине», — подчеркнул министр, слова которого приводятся на странице польского оборонного ведомства в социальной сети X.



Тем не менее Косиняк-Камыш напомнил о намерении Варшавы и впредь оказывать поддержку Киеву. «Мы будем помогать, поддерживать. Мы будем передавать вооружения. Это на самом деле очень много. Мы будем поддерживать все инициативы, которые служат [целям обеспечения] безопасности Польши», — отметил он.



