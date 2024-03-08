Польша не планирует направлять военных на Украину - глава Минобороны
09:25 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Войска польского не будет на Украине», — подчеркнул министр, слова которого приводятся на странице польского оборонного ведомства в социальной сети X.
Тем не менее Косиняк-Камыш напомнил о намерении Варшавы и впредь оказывать поддержку Киеву. «Мы будем помогать, поддерживать. Мы будем передавать вооружения. Это на самом деле очень много. Мы будем поддерживать все инициативы, которые служат [целям обеспечения] безопасности Польши», — отметил он.
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