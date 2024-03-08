Умер одной из самых продаваемых в мире японский иллюстратор манги
09:30 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти. Нарисованная им манга вышла за пределы границ Японии, ее читают и любят во всем мире. Кроме того, созданные им очаровательные персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги», — говорится в сообщении редакции журнала.
Торияма родился в апреле 1955 года в центральной префектуре Айти. Его работы начали публиковаться в начале 1980-х годов. Широкую известность ему принесла манга Dragon Ball, которая начала выходить в 1985 году. По ней также были сняты многочисленные аниме.
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