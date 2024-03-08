Байден считает, экономика США является предметом зависти

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что экономика его страны является предметом зависти для всего мира, хотя, согласно результатам недавнего опроса, 65% американцев недовольны ситуацией в этой сфере.



«Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь экономика является предметом зависти для мира. 15 млн новых рабочих мест лишь за три года — это рекорд. Безработица на минимальном уровне за 50 лет», — сказал американский лидер в четверг в выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».



«Зарплаты продолжают расти, а инфляция продолжает снижаться. Инфляция упала с 9% до 3% — ниже всего в мире. И снижается», — утверждал Байден. «И теперь вместо импорта иностранных товаров и экспорта американских рабочих мест мы экспортируем американскую продукцию и создаем рабочие места в Америке. Здесь, в Америке, где они и должны быть. И американцы начинают это чувствовать», — полагает он.





