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НОВОСТИ

Польша хочет потребовать от ЕК запрета на ввоз продуктов из РФ и Белоруссии

11:10 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (нижняя палата польского парламента) принял резолюцию, в которой Варшава призывает Еврокомиссию ввести на уровне сообщества запрет на ввоз российской и белорусской сельхозпродукции. Об этом сообщил портал Onet.pl.

По его данным, в поддержку решения проголосовал 441 депутат, двое парламентариев воздержались.

Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о намерении Варшавы требовать от Еврокомиссии (ЕК) введения санкций на ввоз продовольственной продукции и сельхозтоваров из России и Белоруссии после переговоров со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните 4 марта. Ранее Туск после встречи с представителями протестующих фермеров заявил, что власти страны будут рассматривать введение такого запрета на национальном уровне. Пока единственным государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения, является Латвия.

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