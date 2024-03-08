Байден считает, что Украина может остановить РФ благодаря поставкам оружия США
11:20 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что делает этот момент редким, так это то, что свобода и демократия подвергаются нападкам как внутри страны, так и за рубежом, — сказал Байден, выступая в четверг вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием „О положении страны“. — Если кто-то в этом зале думает, что [президент России Владимир] Путин остановится на Украине, уверяю вас, он не оставит Украину. Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самообороны. Это все, о чем просит Украина».
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