Оборонные компании Франции планируют развернуть производство на Украине

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские и украинские компании заключат договоры с целью налаживания производства запчастей для беспилотников и военной техники на территории Украины. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.



«Французские компании в ближайшее время заключат партнерские соглашения с украинскими предприятиями для производства запчастей для военной техники на территории Украины, а в будущем, возможно, и боеприпасов», — приводит телеканал BFMTV слова министра.



По словам Лекорню, три таких соглашения находятся на этапе обсуждения. В числе компаний он назвал производителя беспилотных летательных аппаратов Delair.



