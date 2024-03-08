Опасаясь нового закона о мобилизации, украинцы снимают деньги со счетов
13:20 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного [одобренного Радой] закона. Поэтому вряд ли это будет реально действенной нормой, а проблемной будет точно для экономики», — сказал он в интервью агентству «Украинские новости».
При этом Чернев считает, что в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. «Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы [за нарушение украинского законодательства о мобилизации] точно более эффективны, чем блокирование счетов, как это предложено в этом законопроекте», — отметил депутат.
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