МО Британии не хватает средств на военные закупки

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Соединенного Королевства столкнулось с дефицитом в размере почти 17 млрд фунтов стерлингов ($22 млрд) на военные закупки, что стало крупнейшей нехваткой средств с 2012 года. Об этом говорится в докладе комитета по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента.



«Согласно текущему десятилетнему плану [оборонного оснащения], Минобороны выделило бюджет в размере 288,6 млрд фунтов стерлингов ($370 млрд — прим. ТАСС). Это на 46,3 млрд фунтов больше, чем Минобороны выделило в рамках плана на 2022–2023 годы, и составляет 49% от всего десятилетнего прогнозируемого оборонного бюджета», — отметили в комитете. «Однако прогнозируемые затраты увеличились на 65,7 млрд фунтов стерлингов, до 305,5 млрд фунтов стерлингов, что привело к разрыву в 16,9 млрд фунтов стерлингов между потребностями министерства обороны в средствах и бюджетом, доступным для их обеспечения. Это самый большой разрыв в доступности среди всех 12 планов, опубликованных министерством обороны на сегодняшний день», — отмечается в документе. Планы оборонного оснащения Минобороны королевства публикует с 2012 года.



Комитет назвал одной из причин роста дефицита «инфляцию и неблагоприятные колебания валютных курсов». Однако в качестве основной причины указываются инвестиции Минобороны в сферу, отвечающую за ядерное сдерживание, которые «увеличились на 38,2 млрд фунтов по сравнению с прошлогодним планом».





