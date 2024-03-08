В испанском саду поймали рысь, привезенную из РФ под видом домашнего кота

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская гвардия Испании изъяла в городе Марбелья (автономное сообщество Андалусия) степную рысь. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.



По их информации, уведомление поступило от местного жителя, заявившего о присутствии 20-килограммового хищника в саду одного из домов. Отмечается, что животное сбежало из другого дома, находящегося примерно в 20 км. После поимки стражи порядка передали рысь в центр спасения экзотических млекопитающих в провинции Аликанте.



Гражданская гвардия нашла владельца хищника и установила, что животное было доставлено в Испанию воздушным путем из Москвы в 2022 году и заявлено к ввозу как домашний кот. Стражи порядка завели дело о предполагаемом нарушении закона против контрабанды.



