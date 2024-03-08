Вашингтон и Киев разочарованы состоянием отношений между ними
15:15 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пишет издание, отношения Вашингтона и Киева, в частности, обостряют проблемы, связанные с финансами и различием приоритетов. Так, американские военные стратеги, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин, полагают, что Украине стоит сконцентрировать силы на одной большой битве. Однако президент Украины Владимир Зеленский тратит ресурсы в боях за города, которые, по мнению Вашингтона, не имеют стратегической ценности.
В качестве примера издание приводит битву за Авдеевку, когда американские чиновники заявляли, что для Киева этот населенный пункт обходится слишком дорого. В свою очередь Украина разочарована тем, что внутриполитическая борьба в США привела к нехватке боеприпасов на фронте, из-за которой падает моральный дух военных.
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