Вашингтон и Киев разочарованы состоянием отношений между ними

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Украина разочарованы нынешним состоянием отношений между ними, обусловленным разными приоритетами двух стран. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT).



Как пишет издание, отношения Вашингтона и Киева, в частности, обостряют проблемы, связанные с финансами и различием приоритетов. Так, американские военные стратеги, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин, полагают, что Украине стоит сконцентрировать силы на одной большой битве. Однако президент Украины Владимир Зеленский тратит ресурсы в боях за города, которые, по мнению Вашингтона, не имеют стратегической ценности.



В качестве примера издание приводит битву за Авдеевку, когда американские чиновники заявляли, что для Киева этот населенный пункт обходится слишком дорого. В свою очередь Украина разочарована тем, что внутриполитическая борьба в США привела к нехватке боеприпасов на фронте, из-за которой падает моральный дух военных.



