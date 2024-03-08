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В Ирландии хотя внести поправки в конституцию по вопросам семьи и роли женщины

16:45 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на референдуме о внесении поправок в конституцию по вопросам семьи и роли женщины в ней началось в Ирландии. Плебисцит приурочен к Международному женскому дню, а возможность высказаться будет у 3,5 млн граждан республики, обладающих правом голоса.

Первый вопрос, на который дадут ответ ирландцы, — стоит ли расширить понятия «семья» и «институт брака», изменив ради этого сразу две статьи конституции. В настоящий момент в основном законе страны семья называется «естественной, основной и фундаментальной ячейкой общества», а ее основой называется брак. Авторы поправок, которые поддерживаются правительством, предлагают включить в понятие семьи «другие формы крепких отношений», в том числе среди людей, которые не расписаны, или родителей, воспитывающих детей в одиночестве. Также предлагается убрать упоминание, что только брак может быть базой для семьи.

Правительство утверждает, что подобные изменения упростят получение помощи от государства для около 1 млн человек, живущих в гражданском браке, в ситуациях, когда ребенка воспитывает лишь один из родителей или дедушки с бабушками. Противники внесения поправок указывают на то, что юридическая формулировка «крепкие отношения» неясная и расплывчатая, что может создать проблемы в судах, например при рассмотрении дел о налогах, получении наследства, иммиграционных запросах.

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