Карлсон считает, что мир никогда еще не был так близок к ядерному конфликту
17:15 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почему они требуют этого? Почему война с Россией — это самое важное? — подчеркнул Карлсон. — Если посмотреть на цифры или на карту, неочевидно, что Россия стала бы главным врагом Америки. Есть другие кандидаты. Может быть, это потому, что Россия — крупнейшая христианская страна в мире?» «Может быть, потому что они наживаются на войне? Это, безусловно, правда, — добавил журналист, говоря о политических кругах США. — Могут быть и другие причины».
«И мы знаем, что война против России будет не единственной из тех, в которых мы будем участвовать. Она не единственная из тех, которые Байден объявил сегодня вечером. Байден также заявил стране, что у нас будут сухопутные силы в секторе Газа. По сути, он признал это. На самом деле американские силы находились там на протяжении месяцев», — отметил Карлсон. «На каком этапе мы выиграем? Какая тут цель? Жизни американцев будут подвергнуты риску», — сказал он.
«Цель — втянуть США еще в одну войну за рубежом. Это не может помочь США. Это лишь повредит нам. Это уже вредит нам. И мы делаем это не потому, что это полезно для нас, а потому, что этого требуют иностранные интересы. Америку используют, это бывало так часто, — подчеркнул журналист. — И результат этого состоит в том, что сейчас мир ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории, ближе, чем был во время Карибского кризиса. Мы не знаем, к чему это идет».
НОВОСТИ
- 17:05 08.03.2024
- В Финляндии в 2023 году в пять раз выросло количество заявлений о нарушении работы GPS
- 16:45 08.03.2024
- В Ирландии хотя внести поправки в конституцию по вопросам семьи и роли женщины
- 15:15 08.03.2024
- Вашингтон и Киев разочарованы состоянием отношений между ними
- 15:05 08.03.2024
- В испанском саду поймали рысь, привезенную из РФ под видом домашнего кота
- 14:55 08.03.2024
- МО Британии не хватает средств на военные закупки
- 13:20 08.03.2024
- Опасаясь нового закона о мобилизации, украинцы снимают деньги со счетов
- 13:10 08.03.2024
- Оборонные компании Франции планируют развернуть производство на Украине
- 12:35 08.03.2024
- В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - мэрия
- 11:20 08.03.2024
- Байден считает, что Украина может остановить РФ благодаря поставкам оружия США
- 11:10 08.03.2024
- Польша хочет потребовать от ЕК запрета на ввоз продуктов из РФ и Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать