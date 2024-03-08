Карлсон считает, что мир никогда еще не был так близок к ядерному конфликту

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден втягивает США в войны с Россией и на Ближнем Востоке, мир никогда еще не был так близок к ядерному конфликту. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в четверг, комментируя в своей передаче выступление главы вашингтонской администрации в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны».



«Почему они требуют этого? Почему война с Россией — это самое важное? — подчеркнул Карлсон. — Если посмотреть на цифры или на карту, неочевидно, что Россия стала бы главным врагом Америки. Есть другие кандидаты. Может быть, это потому, что Россия — крупнейшая христианская страна в мире?» «Может быть, потому что они наживаются на войне? Это, безусловно, правда, — добавил журналист, говоря о политических кругах США. — Могут быть и другие причины».



«И мы знаем, что война против России будет не единственной из тех, в которых мы будем участвовать. Она не единственная из тех, которые Байден объявил сегодня вечером. Байден также заявил стране, что у нас будут сухопутные силы в секторе Газа. По сути, он признал это. На самом деле американские силы находились там на протяжении месяцев», — отметил Карлсон. «На каком этапе мы выиграем? Какая тут цель? Жизни американцев будут подвергнуты риску», — сказал он.



«Цель — втянуть США еще в одну войну за рубежом. Это не может помочь США. Это лишь повредит нам. Это уже вредит нам. И мы делаем это не потому, что это полезно для нас, а потому, что этого требуют иностранные интересы. Америку используют, это бывало так часто, — подчеркнул журналист. — И результат этого состоит в том, что сейчас мир ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории, ближе, чем был во время Карибского кризиса. Мы не знаем, к чему это идет».



