Премьер Чехии подтвердил, что собранных средств хватит 300 тыс. боеприпасов
19:10 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока нам удалось собрать достаточно средств для покупки первой поставки 300 тыс. артиллерийских снарядов. Наша цель, однако, послать их значительно больше», — сказал Фиала.
По его словам, поиск партнеров для реализации чешской инициативы оказания военной помощи Украине продолжается.
Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупить для Украины 800 тыс. артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.
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