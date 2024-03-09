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Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге

08:40 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

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