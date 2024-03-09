Республиканцы в Палате представителей хотят выделить помощь Украине в виде кредитов

08:50 Источник: РБК

Республиканцы в палате представителей разрабатывают свой вариант пакета помощи для Украины, который подразумевает выделение кредитов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, за инициативой в первую очередь стоят спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов. За счет проекта, который сейчас находится на начальной стадии, они рассчитывают заручиться поддержкой своего предложения конгрессменами, избежав при этом ухудшения отношений «с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования» Киева.

Председатель комитет палаты представителей по международным отношениям Майк Маккол отметил, что средствами кредитования могут стать конфискованные российские активы. РБК