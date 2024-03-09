Силы ПВО РФ сбили за одну одну ночь 47 дронов ВСУ в 4 областях РФ — Минобороны
09:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО РФ перехватили и уничтожили за одну одну ночь 47 дронов ВСУ в четырех областях РФ: 1 в Белгородской, 2 в Курской, 3 в Волгоградской и 41 в Ростовской, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены [беспилотники] над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», — отметили в ведомстве.
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