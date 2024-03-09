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Байден при помощи иммиграционной политики пытается изменить баланс сил на выборах — Маск

09:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Большинство американцев не знают, что в настоящее время при переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства! Демократы в Сенате только что единогласно проголосовали за отмену поправки, которая прекратила бы подсчет нелегалов при распределении мест в Конгрессе и голосов коллегии выборщиков (президентских). Поскольку нелегалы в основном живут в штатах демократов, и Палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, что достаточно для изменения всего баланса сил! Это одна из главных причин того, почему администрация Байдена оставляет рекордное число нелегалов и проводит так мало депортаций», — написал он на своей странице в соцсети Х.

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