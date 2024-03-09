Пропалестинские активисты испортили портрет Бальфура в Кембриджском университете
11:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники британского пропалестинского движения Palestine Action испортили портрет бывшего премьер-министра (1902-1905) и главы МИД Великобритании (1916-1919) Артура Бальфура, висевший на стене в Тринити-колледже Кембриджского университета. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Как следует из видеосюжета, вандалы сперва забрызгали полотно красной краской из газового баллончика, а потом разрезали его с помощью острого предмета. Эта картина была написана в 1914 году англо-венгерским художником Филиппом Алексисом де Ласло (1869-1937). Таким образом активисты осудили действия Бальфура вековой давности по созданию еврейского государства.
«Декларация Бальфура» была опубликована 2 ноября 1917 года. В документе, направленном представителю британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду, говорилось, что Лондон благосклонно относится «к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия для облегчения достижения этой цели».
Заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Оливер Дауден осудил действия вандалов. «Виновные должны ответить по всей строгости закона», — написал он в социальной сети X. Советник правительства по вопросам политического насилия Джон Вудкок назвал возмутительной выходку пропалестинских активистов. «Мы не должны мириться с протестующими, которые думают, что им сойдет с рук безрассудная порча [картин]», — указал он.
В полиции Кембриджа в свою очередь заявили, что лица, причастные к инциденту, еще не задержаны. Руководство Тринити-колледжа отметило, что «сожалеет об ущербе, который был причинен портрету».
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