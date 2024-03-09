Организатор свержения экс-лидера Гаити посоветовал премьеру не возвращаться в страну
11:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший лидер гаитянских повстанцев Ги Филипп, принимавший участие в свержении президента Жан-Бертрана Аристида (2001–2004 гг.), а также призывавший в январе к массовым протестам с требованиями отставки премьер-министра Ариэля Анри, посоветовал главе кабмина не возвращаться в страну и уйти в отставку.
«Он должен уйти в отставку. Я думаю, ему следует остаться там, где он находится сейчас, и позволить гаитянам решать свою судьбу», — заявил он в интервью агентству Reuters. Анри не может после визита в Кению вернуться в страну из-за перестрелок вблизи аэропорта гаитянской столицы города Порт-о-Пренс, продолжающихся с конца февраля. Его самолет вынужден был приземлиться на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.
На вопрос, претендует ли он на власть в стране, бывший лидер повстанцев ответил, что будет идти на выборы президента страны, когда они состоятся. «Да, я иду в политику. Я был сенатором, меня избрал мой народ, я снова пойду на выборы», — отметил он. В начале марта представители оппозиции Гаити представили план выхода из политического кризиса в стране, который предполагает отстранение от власти действующего премьер-министра и создание переходного совета, главой которого должен быть назначен Филипп.
Ги Филипп — бывший армейский офицер и начальник полиции Гаити, он принимал активное участие в свержении Аристида в 2004 году. После отстранения Аристида Филипп объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2005 году, но впоследствии набрал менее 1% голосов.
Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое в августе того же года унесло жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.
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