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НОВОСТИ

В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

12:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

«Повреждена припортовая инфраструктура», — написал он, не уточнив подробностей.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

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