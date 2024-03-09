Спецслужба Казахстана проверяет данные о ликвидации казахстанцев, готовивших теракт в РФ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверяет информацию о ликвидации силовиками РФ двух казахстанцев при попытке организации теракта в России. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества», — говорится в сообщении».