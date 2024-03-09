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НОВОСТИ

Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон

13:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не поддерживает такие идеи, как обучение западными специалистами украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«Что мы не поддерживаем, так это проведение тренировочных миссий на территории страны», — сказал он. «Миссии по обучению лучше всего проводить за ее пределами. Мы в Великобритании обучили 60 тыс. украинских военных», — заявил Кэмерон, отвечая на вопрос, разумно ли в нынешней ситуации полностью исключать отправку западных военнослужащих на Украину.

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