Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не поддерживает такие идеи, как обучение западными специалистами украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«Что мы не поддерживаем, так это проведение тренировочных миссий на территории страны», — сказал он. «Миссии по обучению лучше всего проводить за ее пределами. Мы в Великобритании обучили 60 тыс. украинских военных», — заявил Кэмерон, отвечая на вопрос, разумно ли в нынешней ситуации полностью исключать отправку западных военнослужащих на Украину.