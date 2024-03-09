Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США
14:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
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