Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.