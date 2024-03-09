Экс-главком ВСУ Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе — СМИ
15:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
Каких-либо подробностей по поводу этого факта источники не уточнили. Точная дата прохождения комиссии также не называется.
Источники издания сообщили, что также в феврале Залужный подал рапорт об увольнении с военной службы.
Издание поясняет, что после увольнения экс-главком ВСУ был выведен в распоряжение министра обороны. Однако, продолжает «Зеркало недели», какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Украины ему не предложил, как не предложил ее ранее и сам президент. В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета», однако 9 февраля присвоил ему звание Героя Украины. В четверг МИД Украины сообщил, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании.
НОВОСТИ
- 14:00 09.03.2024
- Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США
- 13:00 09.03.2024
- Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон
- 12:30 09.03.2024
- Спецслужба Казахстана проверяет данные о ликвидации казахстанцев, готовивших теракт в РФ
- 12:00 09.03.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
- 11:30 09.03.2024
- Организатор свержения экс-лидера Гаити посоветовал премьеру не возвращаться в страну
- 11:00 09.03.2024
- Пропалестинские активисты испортили портрет Бальфура в Кембриджском университете
- 10:30 09.03.2024
- Надпись на дроне ВСУ раскрыла его цель
- 10:00 09.03.2024
- Власти Непала обязали альпинистов носить чипы при восхождении на Эверест
- 09:30 09.03.2024
- Байден при помощи иммиграционной политики пытается изменить баланс сил на выборах — Маск
- 09:00 09.03.2024
- Силы ПВО РФ сбили за одну одну ночь 47 дронов ВСУ в 4 областях РФ — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать