Экс-главком ВСУ Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе — СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Каких-либо подробностей по поводу этого факта источники не уточнили. Точная дата прохождения комиссии также не называется.

Источники издания сообщили, что также в феврале Залужный подал рапорт об увольнении с военной службы.

Издание поясняет, что после увольнения экс-главком ВСУ был выведен в распоряжение министра обороны. Однако, продолжает «Зеркало недели», какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Украины ему не предложил, как не предложил ее ранее и сам президент. В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета», однако 9 февраля присвоил ему звание Героя Украины. В четверг МИД Украины сообщил, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании.