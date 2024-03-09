Ассоциация городов и коммун ФРГ попросила у властей деньги на новые бункеры

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти Германии выделить миллиарды евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов, в частности, для строительства новых бункеров.

«Безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся. Сейчас важно не только сделать обороноспособным Бундесвер (вооруженные силы ФРГ — прим. ТАСС), но важно в целом обеспечить защиту населения от военных угроз», — заявил руководитель ассоциации Андре Бергхеггер медиагруппе Funke. «Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по 1 млрд евро», — утверждал он.

Бергхеггер призвал строить больше бункеров. Он отметил, что во время холодной войны в стране было более 2 тыс. бомбоубежищ. «Из них осталось только 600, которые обеспечат защиту примерно 500 тыс. человек», — уточнил глава организации. «Срочно необходимо вернуть в эксплуатацию заброшенные бункеры, и мы должны построить новые, современные бомбоубежища», — считает он. По его мнению, в крупных городах можно было бы оборудовать под них подземные гаражи и метро.