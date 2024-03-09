Ассоциация городов и коммун ФРГ попросила у властей деньги на новые бункеры
17:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти Германии выделить миллиарды евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов, в частности, для строительства новых бункеров.
«Безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся. Сейчас важно не только сделать обороноспособным Бундесвер (вооруженные силы ФРГ — прим. ТАСС), но важно в целом обеспечить защиту населения от военных угроз», — заявил руководитель ассоциации Андре Бергхеггер медиагруппе Funke. «Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по 1 млрд евро», — утверждал он.
Бергхеггер призвал строить больше бункеров. Он отметил, что во время холодной войны в стране было более 2 тыс. бомбоубежищ. «Из них осталось только 600, которые обеспечат защиту примерно 500 тыс. человек», — уточнил глава организации. «Срочно необходимо вернуть в эксплуатацию заброшенные бункеры, и мы должны построить новые, современные бомбоубежища», — считает он. По его мнению, в крупных городах можно было бы оборудовать под них подземные гаражи и метро.
НОВОСТИ
- 17:30 09.03.2024
- Комплекс космической разведки ВСУ уничтожен под Одессой в ночь на 8 марта
- 16:00 09.03.2024
- В России создадут три новые и расширят две действующие особые экономические зоны
- 15:00 09.03.2024
- Экс-главком ВСУ Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе — СМИ
- 14:00 09.03.2024
- Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США
- 13:00 09.03.2024
- Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон
- 12:30 09.03.2024
- Спецслужба Казахстана проверяет данные о ликвидации казахстанцев, готовивших теракт в РФ
- 12:00 09.03.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
- 11:30 09.03.2024
- Организатор свержения экс-лидера Гаити посоветовал премьеру не возвращаться в страну
- 11:00 09.03.2024
- Пропалестинские активисты испортили портрет Бальфура в Кембриджском университете
- 10:30 09.03.2024
- Надпись на дроне ВСУ раскрыла его цель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать