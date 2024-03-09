Комплекс космической разведки ВСУ уничтожен под Одессой в ночь на 8 марта

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2», расположенный недалеко от Одессы, уничтожен. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки „Овидиополь-2“, — сообщили там.

Уточняется, что в 2020 году на объект были допущены специалисты НАТО.