Комплекс космической разведки ВСУ уничтожен под Одессой в ночь на 8 марта
17:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2», расположенный недалеко от Одессы, уничтожен. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки „Овидиополь-2“, — сообщили там.
Уточняется, что в 2020 году на объект были допущены специалисты НАТО.
НОВОСТИ
- 17:00 09.03.2024
- Ассоциация городов и коммун ФРГ попросила у властей деньги на новые бункеры
- 16:00 09.03.2024
- В России создадут три новые и расширят две действующие особые экономические зоны
- 15:00 09.03.2024
- Экс-главком ВСУ Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе — СМИ
- 14:00 09.03.2024
- Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США
- 13:00 09.03.2024
- Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон
- 12:30 09.03.2024
- Спецслужба Казахстана проверяет данные о ликвидации казахстанцев, готовивших теракт в РФ
- 12:00 09.03.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
- 11:30 09.03.2024
- Организатор свержения экс-лидера Гаити посоветовал премьеру не возвращаться в страну
- 11:00 09.03.2024
- Пропалестинские активисты испортили портрет Бальфура в Кембриджском университете
- 10:30 09.03.2024
- Надпись на дроне ВСУ раскрыла его цель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать