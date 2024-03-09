0
0
147
НОВОСТИ

США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине — CNN

18:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в конце 2022 года по наводке западных разведслужб тщательно готовились к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, однако американские спецслужбы так и не нашли доказательств того, что эта информация надежна. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, летом 2022 года Вашингтон был обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие в зоне СВО. В период с лета по осень прошлого года Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме провел ряд совещаний, чтобы разработать план действий в чрезвычайных ситуациях на случай ядерного удара по Украине.

В то же время, как подчеркивает телеканал, спецслужбы самих США не обнаружили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации ядерных сил для осуществления такой атаки. «Мы, естественно, придавали большое значение отслеживанию <…> перемещений ядерных сил РФ, — отметил один из источников CNN. — И ни разу мы не видели никаких признаков тех шагов, которые, как мы ожидали, они [русские] предпримут, если пойдут по пути применения ядерного оружия».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 09.03.2024
На восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд, считает президент Египта
0
87
18:00 09.03.2024
Ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной — Минобороны
0
236
17:52 09.03.2024
1,5 миллиона открыток к 8 Марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбера
0
172
17:30 09.03.2024
Комплекс космической разведки ВСУ уничтожен под Одессой в ночь на 8 марта
0
259
17:00 09.03.2024
Ассоциация городов и коммун ФРГ попросила у властей деньги на новые бункеры
0
248
16:00 09.03.2024
В России создадут три новые и расширят две действующие особые экономические зоны
0
334
15:00 09.03.2024
Экс-главком ВСУ Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе — СМИ
0
434
14:00 09.03.2024
Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США
0
429
13:00 09.03.2024
Британия против идеи обучения западными специалистами ВСУ на Украине — Кэмерон
0
506
12:30 09.03.2024
Спецслужба Казахстана проверяет данные о ликвидации казахстанцев, готовивших теракт в РФ
0
605

Возврат к списку