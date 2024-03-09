США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине — CNN

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в конце 2022 года по наводке западных разведслужб тщательно готовились к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, однако американские спецслужбы так и не нашли доказательств того, что эта информация надежна. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, летом 2022 года Вашингтон был обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие в зоне СВО. В период с лета по осень прошлого года Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме провел ряд совещаний, чтобы разработать план действий в чрезвычайных ситуациях на случай ядерного удара по Украине.

В то же время, как подчеркивает телеканал, спецслужбы самих США не обнаружили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации ядерных сил для осуществления такой атаки. «Мы, естественно, придавали большое значение отслеживанию <…> перемещений ядерных сил РФ, — отметил один из источников CNN. — И ни разу мы не видели никаких признаков тех шагов, которые, как мы ожидали, они [русские] предпримут, если пойдут по пути применения ядерного оружия».