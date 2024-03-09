Один из лидеров французских неонацистов ликвидирован под Авдеевкой — силовики

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, ликвидирован на авдеевском направлении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — сказали там.

Также имеется подтвержденная информация о его связи с французскими спецслужбами.