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НОВОСТИ

Один из лидеров французских неонацистов ликвидирован под Авдеевкой — силовики

19:30 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, ликвидирован на авдеевском направлении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — сказали там.

Также имеется подтвержденная информация о его связи с французскими спецслужбами.

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