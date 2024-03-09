План Трампа по Украине может означать сохранение за РФ Крыма и других территорий — Bild
20:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп, планирующий участвовать в президентских выборах, еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространяющиеся в консервативных кругах США идеи позволяют говорить о том, как он может выглядеть. Об этом пишет германская газета Bild в материале под заголовком «Секретный план Трампа по Украине».
Ранее бывший президент заявил, что в случае переизбрания намерен остановить конфликт за 24 часа. Как отмечает Bild, Трамп «пока не раскрывает деталей». «Однако в консервативных кругах (к которым относится Республиканская партия, утвердившая Трампа кандидатом в президенты — прим.ТАСС) курсируют основные моменты, которые однажды были сформулированы миллиардером Илоном Маском, расширяющим свое влияние в этой политической среде», — говорится в статье. Они предусматривают, что Россия сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в НАТО».
Bild напомнила, что озвученные Маском предложения были отвергнуты на Западе как «пропаганда Кремля». «Однако такие контуры „перемирия“ по-прежнему распространяются в окружении Трампа», — заметило издание.
«Есть также опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы — с серьезными последствиями в том числе для Германии. В целом вызывает тревогу то, что Трамп до сих пор никогда не говорил, кто, по его мнению, должен выиграть войну между Россией и Украиной. Его молчание говорит о многом», — пишет Bild.
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