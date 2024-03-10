Снаряд, выпущенный со стороны Украины, напрямую попал в жилой дом в Курской области
11:08 10.03.2024 Источник: Интерфакс
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.
Также повреждено еще одно домовладение. В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.
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