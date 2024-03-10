Снаряд, выпущенный со стороны Украины, напрямую попал в жилой дом в Курской области

11:08 Источник: Интерфакс

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также повреждено еще одно домовладение. В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.