Франция и Польша могут говорить за себя, но не за все НАТО по поводу отправки войск на Украину – МО Италии
15:17 10.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что направление западных войск на Украину приведет к эскалации, которая сделает невозможными дипломатические пути урегулирования.
«Привести войска [НАТО] в Киев означало бы шаг в сторону эскалации в одном направлении, что закроет путь к дипломатии», — сказал он в интервью газете La Stampa. При этом он отметил, что НАТО с самого начала конфликта на Украине держалась вне его, а Франция и Польша, которые допускают направление западных войск, могут говорить за себя, но не выступать от имени всего альянса.
Крозетто считает верным снабжение Киева оружием. Но одновременно он высказал мнение, что помощь Киеву может быть и иной — через активизацию дипломатии.
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