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НОВОСТИ

Глава МИД Польши заявил, что военные НАТО уже присутствуют на территории Украины

17:30 10.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Военные НАТО уже присутствуют на Украине. И я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран за то, что они взяли на себя этот риск <…>», — отметил министр в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

При этом Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь.

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