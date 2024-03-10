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НОВОСТИ

В Ленинградской области уничтожен украинский БПЛА – Минобороны РФ

18:55 10.03.2024 Источник: Интерфакс

Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении. По словам военных, попытка атаки пресечена около 18:00 мск.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотник уничтожили в Тосненском районе Ленинградской области. Дрозденко отметил, что жертв и разрушений нет.

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