В Ленинградской области уничтожен украинский БПЛА – Минобороны РФ

18:55 Источник: Интерфакс

Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении. По словам военных, попытка атаки пресечена около 18:00 мск.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотник уничтожили в Тосненском районе Ленинградской области. Дрозденко отметил, что жертв и разрушений нет.