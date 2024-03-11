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ПВО РФ за ночь сбила 4 украинских дрона в Брянской области и 2 в Орловской

09:00 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за ночь сбили четыре украинских дрона самолетного типа в Брянской области и два в Орловской, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.

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