Нетаньяху обозначил вероятные сроки завершения операции в секторе Газа

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа. Это может произойти через один-два месяца.

Об этом премьер-министр Израиля сообщил в интервью изданию Politico.

«Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия — ред.) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — приводит издание его слова.

Ранее Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение расширить боевые действия в Газе. Операция израильской армии против палестинского движения ХАМАС затронет и город Рафах у границы анклава с Египтом. Говорит Москва