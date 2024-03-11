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Нетаньяху обозначил вероятные сроки завершения операции в секторе Газа

09:20 11.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа. Это может произойти через один-два месяца.

Об этом премьер-министр Израиля сообщил в интервью изданию Politico.

«Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия — ред.) займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — приводит издание его слова.

Ранее Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение расширить боевые действия в Газе. Операция израильской армии против палестинского движения ХАМАС затронет и город Рафах у границы анклава с Египтом.  Говорит Москва

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