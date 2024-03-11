Решение о сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде приняла украинская община

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о демонтаже памятника украинской дивизии СС «Галичина», который находился на частном кладбище города Оквилл (провинция Онтарио), было принято местной украинской общиной. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News.

Телеканал напомнил, что за снос монумента ранее активно выступала еврейская община Канады. В частности, в заявлении организации «Центр друзей Симона Визенталя» отмечается, что памятник украинским нацистам был демонтирован спустя шесть месяцев после того, как в парламенте Канады овациями приветствовали 98-летнего ветерана дивизии «Галичина» Ярослава Хунку (Гуньку), что «вызвало возмущение во всем мире». В еврейской организации также выразили надежду, что в скором времени будут снесены еще два «монумента в память о нацистских коллаборационистах», которые находятся в Эдмонтоне (провинция Альберта).

8 марта издание «Страна» сообщило о демонтаже данного монумента, который находился на украинском кладбище города Оквилл с 1988 года. По его информации, местные активисты и журналисты неоднократно требовали снести этот памятник, а мэр города Роб Бертон заявил, что ему противно от наличия такого монумента. Ранее градоначальник также отмечал, что памятник мешают убрать местные законы, которые не распространяются на частные кладбища, иначе этот монумент давно бы был демонтирован. В мэрии Оквилля корреспонденту ТАСС сообщили, что не имеют отношения к сносу монумента, так как он находился на частном кладбище.