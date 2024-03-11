0
0
78
НОВОСТИ

Иск Крыма к Украине по энергоблокаде составит почти 3,5 трлн руб. — председатель Госсовета

10:05 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма иска об энергоблокаде к Украине от жителей Крыма составит почти 3,5 трлн рублей, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд региона с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования „Украина“ в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд рублей», — написал глава парламента в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
1756
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
1971
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
1709
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
1818
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
1786
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
1792
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
1760
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
1770
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
1742
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
1747

Возврат к списку