Иск Крыма к Украине по энергоблокаде составит почти 3,5 трлн руб. — председатель Госсовета

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма иска об энергоблокаде к Украине от жителей Крыма составит почти 3,5 трлн рублей, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд региона с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования „Украина“ в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд рублей», — написал глава парламента в своем телеграм-канале.