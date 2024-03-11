Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений, заявили в SIPRI
10:32 11.03.2024 Источник: РБК
Экспорт оружия из России в 2019–2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014–2018 годами, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка.
Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Первое место занимают США, которые по сравнению с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка). Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018–2022 годы, США и Россия лидировали по объему экспорта. РБК
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