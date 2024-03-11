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НОВОСТИ

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $71 тыс.

11:05 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость биткойна в ходе торгов выросла до $71,150 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 10:36 мск.

По состоянию на 10:41 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $71,250 тыс.

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