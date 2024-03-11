Ключ расшифровывания электронного голосования в Москве разделят 14 марта

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В Москве особый ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России разделят на пять частей. Это произойдет 14 марта в 12:00 в Мосгоризбиркоме. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, после разделения ключа тот будет храниться в виде отдельных частей у пяти человек, что обеспечит безопасность голосования и гарантирует отсутствие постороннего вмешательства. После завершения процесса голосования по всей стране ключ будет собран, что позволит узнать результаты выборов и подвести их итоги.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, процедура разделения ключей стала уже традиционной для Москвы.

Как уже сообщала "Независимая газета", выборы главы РФ состоятся 15-17 марта. Голосовать онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Также все три дня отдать свой голос можно будет на избирательных участках с 8:00 до 20:00.