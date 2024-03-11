В военной разведке Украины утверждают, что идет подготовка «серьезной операции в Крыму»
12:20 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», воссоединение которого с РФ Киев до сих пор не признал. С таким утверждением выступил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — приводит его слова пресс-служба ГУР в своем телеграм-канале.
В военной разведке добавили, что все действия украинских войск в районе Черного моря в 2022–2023 гг. также были «связаны одним стратегическим замыслом». Там отметили, что этой же цели служат попытки ВСУ атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.
Накануне вечером в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки на этом направлении.
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