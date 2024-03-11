Открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ не было — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытые указы о смене главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России не публиковались, а закрытые Кремль не комментирует. Такой ответ дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о сообщениях СМИ про отставку Николая Евменова с поста главкома ВМФ.

«Есть указы с грифом „секретно“, я не могу их комментировать, — отметил Песков. — Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было».