Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано администрации президента совместно с правительством и при участии заинтересованных федеральных госорганов. «Подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Срок — 1 июля 2024 г.», — говорится в опубликованном перечне поручений.