Расположение элитных войск ВСУ уничтожено в Харьковской области — силовики
13:05 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Был нанесен удар по живой силе противника. По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — сказал собеседник агентства.
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