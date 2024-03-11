Расположение элитных войск ВСУ уничтожено в Харьковской области — силовики

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Был нанесен удар по живой силе противника. По нашей информации, потери украинские боевики понесли колоссальные. Среди обычных военнослужащих там также находились и элитные военизированные подразделения», — сказал собеседник агентства.